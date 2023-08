La société s'est engagée à maximiser la valeur actionnariale après avoir reçu plusieurs propositions non sollicitées Les propositions reçues à ce jour sont une validation de la stratégie d'US Steel et des antécédents d'exécution réussis

United States Steel Corporation (NYSE : X) (« US Steel ») a annoncé aujourd'hui que son conseil d'administration a décidé de lancer un processus d'examen formel, avec l'aide de conseillers financiers et juridiques externes, afin d'évaluer les alternatives stratégiques pour la Société. Le conseil d'administration et l'équipe de direction s'engagent à agir dans le meilleur intérêt de la Société, de ses actionnaires et de ses parties prenantes. US Steel a réalisé des progrès significatifs en transformant la société en un aciériste Best for All® centré sur le client et compétitif au niveau mondial, tout en continuant à gagner sur des marchés stratégiques, à descendre la courbe des coûts et à remonter la courbe des talents.

« Le conseil d'administration et l'équipe de direction de US Steel sont déterminés à maximiser la valeur pour nos actionnaires et, à cette fin, nous avons entamé un examen complet et approfondi des alternatives stratégiques », a déclaré David B. Burritt, président, chef de la direction et membre du conseil d'administration de US Steel. « Cette décision fait suite à la réception par la société de plusieurs propositions non sollicitées allant de l'acquisition de certains actifs de production à une contrepartie pour l'ensemble de la société. Le conseil d'administration adopte une approche mesurée pour examiner ces propositions, notamment en recherchant plus d'informations afin d'évaluer les propositions qui sont préliminaires et soumises à une diligence raisonnable et à un examen continus ».

Burritt continue : « US Steel a entrepris un voyage stratégique en exécutant une transformation convaincante, en développant les meilleures capacités de fabrication et de finition d'acier EAF, tout en réduisant notre empreinte carbone. Notre bilan est plus solide que jamais et nous générons des flux de trésorerie résilients tout en donnant la priorité aux rendements directs pour les actionnaires. L'intérêt manifesté par les propositions non sollicitées reçues à ce jour est une validation de la stratégie d'US Steel et de ses bons résultats en matière d'exécution. Alors que le conseil d'administration procède à son examen des propositions reçues précédemment et des autres propositions qu'il s'attend à recevoir, toute notre équipe reste concentrée sur l'exécution sûre et responsable de toutes nos opérations et sur la promotion de notre stratégie Best for All®, tout en continuant à satisfaire toutes les parties prenantes ».

Il n'y a pas de date limite ou d'échéancier définitif fixé pour l'achèvement du processus d'examen des options stratégiques et rien ne garantit que ce processus permettrait à la Société de poursuivre une transaction ou tout autre résultat stratégique. US Steel n'a pas l'intention de faire d'autres commentaires publics concernant l'examen des alternatives stratégiques jusqu'à ce qu'il soit terminé ou que la Société détermine qu'une divulgation est requise par la loi ou autrement jugée appropriée.

Conseillers

Barclays Capital Inc. et Goldman Sachs & Co. LLC agissent en tant que conseillers financiers de US Steel. Milbank LLP et Wachtell, Lipton, Rosen & Katz agissent en tant que conseillers juridiques.

Fondée en 1901, United States Steel Corporation est l'un des principaux producteurs d'acier. En mettant l'accent sur la sécurité, la stratégie Best for All® centrée sur le client de la société fait progresser un avenir plus sûr et durable pour US Steel et ses parties prenantes. Avec un accent renouvelé sur l'innovation, US Steel sert les industries de l'automobile, de la construction, de l'électroménager, de l'énergie, des conteneurs et de l'emballage avec des produits en acier à haute valeur ajoutée tels que l'acier à haute résistance avancé XG3®, produit exclusif d'US Steel. La Société maintient également une production de minerai de fer avantageuse sur le plan concurrentiel et dispose d'une capacité annuelle de production d'acier brut de 22,4 millions de tonnes nettes. US Steel a son siège social à Pittsburgh, en Pennsylvanie, avec des opérations de classe mondiale à travers les États-Unis et en Europe centrale. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.ussteel.com.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Ce communiqué contient des informations qui peuvent constituer des « déclarations prospectives » au sens de l'article 27A du Securities Act de 1933, tel qu'amendé, et de l'article 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel qu'amendé. Nous avons l'intention que les déclarations prospectives soient couvertes par les dispositions d'exonération des déclarations prospectives de ces sections. Généralement, nous avons identifié ces énoncés prospectifs en utilisant les mots « croire », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « estimer », « anticiper », « projeter », « cibler », « prévoir », « viser », « devrait », « planifier », « objectif », « futur », « sera », « peut » et des expressions similaires ou en utilisant des dates futures. Cependant, l'absence de ces mots ou d'expressions similaires ne signifie pas qu'une déclaration n'est pas prospective. Les déclarations prospectives ne sont pas des faits historiques, mais représentent plutôt uniquement les convictions de la Société concernant des événements futurs, dont beaucoup, de par leur nature, sont intrinsèquement incertains et hors du contrôle de la Société. Il est possible que les résultats, la situation financière et les développements réels de la Société diffèrent, peut-être sensiblement, des résultats, des développements et de la situation financière prévus indiqués dans ces déclarations prospectives. La direction estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables au moment où elles sont faites. Cependant, il convient de veiller à ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives, car ces déclarations ne sont valables qu'à la date à laquelle elles ont été faites. Notre société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi l'exige. En outre, les déclarations prospectives sont soumises à certains risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de l'expérience historique de notre société et de nos attentes ou projections actuelles. Ces risques et incertitudes incluent, mais sans s'y limiter, la question de savoir si les objectifs du processus d'examen des alternatives stratégiques seront atteints ; les conditions, la structure, les avantages et les coûts de toute transaction stratégique ; le moment de toute transaction et si une transaction sera consommée du tout ; le risque que l'examen des alternatives stratégiques et son annonce aient un effet défavorable sur la capacité de la Société à fidéliser ses clients et à retenir et embaucher du personnel clé et à entretenir des relations avec les clients, les fournisseurs, les employés, les actionnaires et d'autres relations d'affaires, ainsi que sur ses résultats d'exploitation et les affaires en général ; le risque que l'examen des alternatives stratégiques puisse détourner l'attention et le temps de la direction de la Société, le risque de coûts ou dépenses imprévus résultant de l'examen ; le risque de tout litige relatif à l'examen ; et les risques et incertitudes décrits à la « Rubrique 1A. Facteurs de risque » dans notre rapport annuel sur formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 et ceux décrits de temps à autre dans nos futurs rapports déposés auprès de la Securities and Exchange Commission.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20230813092101/fr/