US Steel prévoit un bénéfice supérieur aux attentes pour le deuxième trimestre en raison de la hausse des prix

United States Steel Corp. a prévu lundi un bénéfice ajusté pour le deuxième trimestre supérieur aux attentes du marché, bénéficiant de prix plus élevés et d'une demande stable pour ses produits.

U.S. Steel a augmenté les prix de ses produits pour compenser l'impact de la hausse des coûts tels que ceux liés aux matières premières et à l'énergie. Elle a également enregistré une forte demande de la part des utilisateurs finaux dans les segments des produits laminés plats et des produits tubulaires.

La société a déclaré qu'elle prévoyait un bénéfice ajusté pour le deuxième trimestre compris entre 1,81 et 1,86 dollar par action, le point médian de cette fourchette étant supérieur à la moyenne des prévisions des analystes (1,76 dollar), selon les données IBES de Refinitiv.

U.S. Steel a également déclaré qu'elle prévoyait de réaliser des rachats d'actions ordinaires pour un montant d'environ 75 millions de dollars au cours du deuxième trimestre, dans le cadre de son autorisation de rachat d'actions d'un montant de 500 millions de dollars.

Toutefois, il prévoit un EBITDA ajusté - une mesure clé de la rentabilité - de 775 millions de dollars pour le deuxième trimestre, contre des estimations d'environ 792,8 millions de dollars, selon cinq analystes interrogés par Refinitiv. (Reportage de Granth Vanaik à Bengaluru ; Rédaction de Sandra Maler)