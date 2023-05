Le bénéfice annuel et le chiffre d'affaires de United Utilities chutent comme prévu

(Alliance News) - United Utilities Group PLC a annoncé jeudi une baisse de son bénéfice annuel et de son chiffre d'affaires dans le cadre d'une "année difficile de pressions sur les coûts".

La société de distribution d'eau basée à Warrington, en Angleterre, a déclaré que le bénéfice avant impôts pour l'exercice clos le 31 mars a chuté de 42% à 256,3 millions de livres sterling, contre 439,9 millions de livres sterling l'année précédente.

United Utilities a également enregistré une perte sous-jacente avant impôts de 34,3 millions de livres sterling, contre un bénéfice de 301,9 millions de livres sterling.

Cette baisse du bénéfice a été attribuée à l'augmentation des dépenses d'exploitation totales de 1,38 milliard de livres sterling, soit 10 % de plus que les 1,25 milliard de livres sterling de l'exercice 2022. Les revenus d'investissement et les charges financières ont augmenté de 28 % à 215,7 millions de livres sterling, contre 168,3 millions de livres sterling l'année précédente.

Le chiffre d'affaires a baissé de 2,2 % à 1,82 milliard de livres sterling, contre 1,86 milliard de livres sterling l'année précédente.

En mars dernier, United Utilities a revu à la baisse ses prévisions de recettes pour l'exercice 2023, car elle s'attendait à une augmentation des charges financières sous-jacentes.

United Utilities a proposé un dividende final de 30,34 pence par action, en hausse de 4,6% par rapport à 29,0 pence par action l'année précédente, ce qui porte son dividende total pour la période à 45,51 pence par action, contre 43,50 pence par action.

En ce qui concerne l'avenir, United Utilities a déclaré qu'elle viserait une croissance du dividende conforme à l'indice des prix à la consommation du Royaume-Uni, y compris l'inflation des coûts de logement des propriétaires occupants jusqu'en 2025.

Elle présentera également un plan pour la prochaine période réglementaire en octobre afin de viser une "amélioration significative" des performances des déversoirs d'orage, et inclura son "plus grand programme environnemental à ce jour".

La directrice générale, Louise Beardmore, a déclaré : "Il est clair que nous devons améliorer nos performances en matière de gestion des eaux pluviales : "Il est clair que nous devons investir dans les infrastructures, les actifs et notre personnel pour atteindre les nouveaux objectifs environnementaux et réaliser les nouvelles améliorations de performance que les clients et les communautés souhaitent voir. Avec tous mes collègues, nous sommes déterminés à améliorer encore nos performances et nous nous réjouissons de l'occasion qui nous est donnée de le faire".

Les actions de United Utilities se négociaient en légère hausse à 1 015,50 pence chacune à Londres jeudi matin.

Par Sabrina Penty, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.