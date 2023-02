Le directeur de United Utilities, M. Bullock, achète des actions pour 58 989 GBP.

United Utilities Group PLC - société de distribution d'eau basée à Warrington, Angleterre - James Bullock, directeur de la stratégie, de la politique et de la réglementation, achète 4 383 actions pour 10,8 GBP par action et 1 079 actions pour 10,8 GBP chacune en deux transactions distinctes le mardi. Bullock dépense 47 244 GBP pour la première transaction et 11 627 GBP pour la seconde. Au total, Bullock dépense 58 989 GBP.

Cours actuel de l'action : 1 077,67 pence

Variation sur 12 mois : hausse de 2,2

Par Abby Amoakuh, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.