MISES À JOUR COMMERCIALES : Eurocell réduit ses coûts ; Rotala restitue 10 millions de GBP

Eurocell PLC - société de produits PVC pour fenêtres, portes et toitures - déclare que les ventes du groupe en 2022 augmentent de 12% pour atteindre 384 millions de GBP. Dans le bras profilé, les ventes augmentent de 15% et dans le Building Plastics, elles grimpent de 10%. "Le prix a été le moteur de la croissance des ventes en 2022. Alors que nous continuons à compenser l'inflation des coûts des intrants par des augmentations des prix de vente et des suppléments, nous avons subi une pression sur les marges au second semestre, reflétant un retard dans la mise en œuvre de certaines augmentations des prix de vente. Cependant, le coût des principales matières premières semble maintenant se stabiliser et, dans certains cas, commencer à baisser", déclare Eurocell. Note que l'entreprise reconnaîtra un impact de 1 million de livres sterling sur ses chiffres annuels en raison d'une compensation pour un cyberincident. Termine également le plan de restructuration "en prévision de marchés plus faibles en 2023". Avec d'autres plans de réduction des coûts, cela diminuera les dépenses d'exploitation d'environ 5 millions GBP par action. Pour comptabiliser une charge unique de 2 millions de GBP provenant des plans.

Rotala PLC - exploitation de bus à l'aéroport d'Heathrow et dans les West Midlands et le Nord-Ouest - Propose de restituer 10,0 millions GBP aux actionnaires par le biais d'une offre publique d'achat à 55 pence par action. Le prix de l'offre d'achat représente une prime de 34% par rapport au cours de clôture de mercredi. L'action a clôturé en baisse de 2,1% à 47,50 pence par action vendredi, après avoir augmenté de 18% jeudi.

Animalcare Group PLC - Fabricant de médicaments vétérinaires basé à York, au Royaume-Uni - Prévoit un revenu pour 2022 d'environ 71,6 millions GBP, en baisse par rapport aux 74,0 millions GBP de l'année précédente. Selon l'entreprise, les revenus du segment des animaux de compagnie ont été affectés par la fin des accords de distribution, tandis que les ventes du segment des animaux de production ont reflété l'application des lois de l'UE en Espagne visant à réduire l'utilisation généralisée des antibiotiques. Prévoit que le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement sera conforme aux attentes du marché. En 2021, la société a déclaré un Ebitda de 13,5 millions de GBP. S'attend à publier les résultats de l'année complète le 28 mars.

Novacyt SA - Groupe de biotechnologie basé dans le Surrey et axé sur les diagnostics cliniques - Déclare que le revenu en 2022 s'élève à 21,0 millions de GBP, ce qui est conforme aux prévisions, mais en net recul par rapport aux 92,6 millions de GBP de 2021. La baisse du chiffre d'affaires est due à la réduction des ventes liées à Covid-19, qui passent de 84,0 millions de GBP à 14,7 millions de GBP. Les ventes non liées à Covid tombent à 6,3 millions GBP, contre 8,6 millions GBP. La société s'attend à une perte avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de 13,5 millions de GBP, ce qui représente un changement par rapport à l'Ebitda de 3,1 millions de GBP.

Renalytix PLC - société de diagnostic axée sur la santé rénale - Avec ses partenaires, a obtenu une subvention de 10 millions USD en Europe pour de nouveaux tests basés sur des biomarqueurs. Les tests sont conçus pour prédire comment un patient réagit aux médicaments existants utilisés pour les maladies rénales chroniques. Renalytix fait partie du consortium PRIME-CKD, financé par Horizon Europe - le programme d'innovation de l'UE.

Parity Group PLC - Société de recrutement et de conseil basée à Londres - Déclare que le revenu net des honoraires pour 2022 tombe à 3,5 millions de GBP, contre 4,1 millions de GBP en 2021. Cependant, l'Ebitda ajusté passe de 100 000 GBP à 400 000 GBP. S'attend à ce que le bénéfice d'exploitation ajusté atteigne le seuil de rentabilité, après une perte de 300 000 GBP l'année précédente. Passage à un bénéfice avant impôts de 500 000 GBP, après une perte de 1,1 million de GBP. "Au cours de l'exercice 2022, Parity a recentré son activité autour du recrutement, en augmentant les effectifs en contact avec la clientèle et en établissant un modèle d'exploitation efficace. Cela a permis à l'entreprise d'améliorer considérablement sa rentabilité", ajoute Parity.

Record PLC - gestionnaire de devises et de produits dérivés basé à Berkshire, en Angleterre - déclare que les actifs sous gestion au troisième trimestre se terminant le 31 décembre ont augmenté de 6% par rapport au trimestre précédent, passant de 80,8 milliards USD à 86,0 milliards USD. Il note que les taux de frais moyens du troisième trimestre sont restés globalement inchangés par rapport au trimestre précédent. Elle prévoit également d'annoncer une mise à jour commerciale pour le quatrième trimestre le 28 avril et ses résultats annuels pour l'exercice 2023 le 16 juin.

Fintel PLC - Technologie et support pour le secteur des services financiers de détail, basé à Huddersfield, Angleterre - Déclare que le revenu en 2022 augmente de 4,1 % pour atteindre 66,5 millions de GBP, contre 63,9 millions de GBP. L'Ebitda ajusté augmente de 6%, conformément aux attentes. "Une toile de fond de changements structurels dynamiques dans les services financiers britanniques continue de bien positionner Fintel pour obtenir une croissance organique forte et soutenue à l'avenir. Ceci sous-tend notre capacité à développer et à acquérir des capacités améliorées qui peuvent être déployées à notre base de clients expansive", ajoute la société. Note que le refinancement de la facilité de crédit renouvelable de 45 millions de GBP a eu lieu au quatrième trimestre, augmentant la capacité d'emprunt de 80 millions de GBP.

Haydale Graphene Industries PLC - société de technologie du graphène - déclare que la technologie CeramycGuard est actuellement testée par United Utilities Group PLC dans les installations de traitement des eaux usées d'Oldham, au Royaume-Uni. L'essai durera six mois. CeramycGuard renouvelle et préserve les surfaces en béton en se liant chimiquement au béton. "Auparavant, la face interne des réservoirs sur le site a été recouverte d'une chape de réparation et d'une couche de finition, qui n'ont pas atteint une durée de vie satisfaisante en raison de l'environnement chimique difficile", ajoute Haydale.

Gama Aviation PLC - Société de services aéronautiques basée à Farnborough, Angleterre - Rembourse une facilité de prêt à terme HSBC de 20 millions GBP qui arrivait à échéance à la fin du mois. Le remboursement a été financé par une combinaison de facilités de crédit américaines de 10 millions USD et par une "gestion proactive du fonds de roulement et de l'encaisse". "Des progrès significatifs ont été réalisés dans les négociations avec d'autres créanciers afin de décrocher le financement supplémentaire nécessaire pour exécuter la stratégie de croissance organique à court terme du groupe, et une mise à jour sera fournie dès que les conditions seront finalisées", ajoute la société.

