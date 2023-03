Ofwat peut bloquer le versement de dividendes par les compagnies des eaux

(Alliance News) - Le régulateur britannique des services de l'eau, Ofwat, a annoncé de nouveaux pouvoirs qui lui permettront d'arrêter le paiement de dividendes par les compagnies des eaux s'ils risquent de "mettre en péril la résilience financière de la compagnie".

Il a également déclaré qu'il prendrait des mesures coercitives à l'encontre des sociétés de distribution d'eau qui ne lient pas les paiements de dividendes aux performances. Ofwat a déclaré que le changement exigera que le conseil d'administration de la société "tienne compte de ses performances" pour les clients et l'environnement lorsqu'il décidera de verser des dividendes et exigera que les sociétés "maintiennent un niveau plus élevé de santé financière globale".

"Ces changements apportés aux licences des entreprises réduisent les risques que la mauvaise santé financière d'une entreprise peut faire peser sur les intérêts des clients et sur sa capacité à investir dans la protection de l'environnement. Si l'entreprise ne remplit pas ses obligations, Ofwat pourra intervenir et prendre des mesures coercitives", a déclaré l'autorité de régulation. Les sociétés de distribution d'eau cotées à Londres comprennent United Utilities Group PLC et Pennon Group PLC.

David Black, directeur général d'Ofwat, a déclaré : "Lorsqu'elles décident de verser des dividendes aux investisseurs, les compagnies des eaux doivent faire le point sur leurs performances pour les clients, l'environnement et la santé financière globale de l'entreprise. Trop souvent, cela n'a pas été le cas. C'est pourquoi nous mettons en œuvre des changements qui nous permettront de mieux responsabiliser les entreprises et de prendre des mesures coercitives lorsqu'elles se trompent.

Il a ajouté : "Nous espérons que l'introduction de ces nouveaux pouvoirs incitera les conseils d'administration des entreprises à prendre des décisions responsables et à faire preuve d'ouverture envers les clients et les autres parties prenantes. Et si ce n'est pas le cas, nous agirons".

Par Tom Budszus, journaliste à Alliance News

