La compagnie des eaux britannique United Utilities a revu à la baisse mardi ses prévisions de revenus annuels et a déclaré qu'elle s'attendait à un bénéfice d'exploitation semestriel plus faible, plombé par une consommation tiède et des coûts plus élevés. La société prévoit que ses revenus du groupe pour le premier semestre seront inférieurs d'environ 1 % aux chiffres de l'année précédente en raison d'une consommation plus faible que prévu par les entreprises.