Assurances: Washington s'oppose à un rachat à 13 milliards USD de UnitedHealth

Données financières USD EUR CA 2022 320 Mrd - 287 Mrd Résultat net 2022 19 677 M - 17 664 M Dette nette 2022 12 918 M - 11 597 M PER 2022 22,1x Rendement 2022 1,29% Capitalisation 432 Mrd 432 Mrd 388 Mrd VE / CA 2022 1,39x VE / CA 2023 1,26x Nbr Employés 350 000 Flottant 99,4% Graphique UNITEDHEALTH GROUP Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique UNITEDHEALTH GROUP Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 24 Dernier Cours de Cloture 459,62 $ Objectif de cours Moyen 523,73 $ Ecart / Objectif Moyen 13,9% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Andrew Philip Witty Chief Executive Officer & Director Dirk C. McMahon President & Chief Operating Officer John Franklin Rex Chief Financial Officer & Executive Vice President Stephen J. Hemsley Chairman Margaret-Mary Wilson Chief Medical Officer & Executive Vice President Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) UNITEDHEALTH GROUP -7.89% 432 456 ANTHEM, INC. -4.53% 106 784 CIGNA CORPORATION -1.98% 74 601 HUMANA INC. -9.33% 52 396 CENTENE CORPORATION -1.27% 47 416 MOLINA HEALTHCARE, INC. -4.45% 17 750