L'opérateur hospitalier Ascension a signalé des perturbations dans ses opérations cliniques mercredi en raison d'un incident de cybersécurité présumé et a conseillé à ses partenaires commerciaux de se déconnecter temporairement de ses systèmes.

Au début de l'année, UnitedHealth, le plus grand assureur santé des États-Unis, avait signalé une cyberattaque dans son unité technologique - l'un des pires piratages à avoir touché le secteur de la santé aux États-Unis - qui avait entraîné des perturbations généralisées dans les paiements aux médecins et aux établissements de santé.

"Par souci de prudence, nous recommandons à nos partenaires commerciaux de suspendre temporairement la connexion à l'environnement Ascension", a déclaré le réseau de soins de santé dans un communiqué.

Il a indiqué qu'il continuait d'enquêter sur la situation après avoir détecté une activité inhabituelle sur ses systèmes de réseaux technologiques sélectionnés. L'accès à certains systèmes a été interrompu alors que le processus d'évaluation de l'impact et de la durée des perturbations se poursuit, a ajouté l'Ascension.

L'organisation a mis en place des processus pour s'assurer que la prestation des soins aux patients se poursuive en toute sécurité et avec un minimum d'impact, a déclaré l'organisation à but non lucratif.

Ascension a également indiqué qu'elle avait fait appel à un expert tiers, Mandiant, pour l'aider dans l'enquête et le processus de remédiation, et qu'elle avait notifié les autorités compétentes.

Fondé en 1999 en tant qu'organisation catholique à but non lucratif, le réseau comprend environ 134 000 associés, 35 000 prestataires affiliés et 140 hôpitaux, desservant 19 États et le district de Columbia.