Cigna revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices après que la baisse des coûts médicaux a permis de dépasser les estimations pour le premier trimestre

Cigna, l'un des plus anciens assureurs de santé aux États-Unis, a vu son ratio de coûts médicaux - ou les dépenses liées aux sinistres en pourcentage des primes - passer de 81,5 % à 81,3 % grâce à des primes plus élevées et à des coûts COVID-19 moins élevés. Les attentes du marché étaient de 82,1 %, selon quatre analystes interrogés par Refinitiv.

Plusieurs autres assureurs santé, dont UnitedHealth et Humana, ont également dépassé les estimations de bénéfices et revu leurs prévisions à la hausse ce trimestre, grâce à la solidité de leurs régimes subventionnés par l'État et à la faiblesse des coûts médicaux.

Toutefois, cela n'a pas réussi à apaiser les inquiétudes des investisseurs pour 2024, lorsque la pression réglementaire sur les assureurs et les intermédiaires pharmaceutiques s'intensifiera à la lumière des élections américaines. La baisse prévue des taux de remboursement de certains régimes d'assurance maladie financés par l'État ajoute également à la pression.

Cigna a réduit de 10 points de base le point médian de ses prévisions pour 2023 en ce qui concerne les ratios de coûts médicaux, les situant dans une fourchette de 81,5 % à 82,3 %.

Ses primes totales au cours du trimestre ont augmenté de 6% pour atteindre 11,03 milliards de dollars, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 10,42 milliards de dollars, selon les données de Refinitiv.

Le chiffre d'affaires de l'unité Evernorth de Cigna, qui abrite son activité de gestion des prestations pharmaceutiques, a augmenté de près de 8 % pour atteindre 36,18 milliards de dollars, en raison d'une forte croissance des services pharmaceutiques spécialisés - un segment qui fournit des médicaments pour des conditions complexes telles que le cancer et la polyarthrite rhumatoïde.

Si l'on exclut les éléments exceptionnels, la société a déclaré un bénéfice de 5,41 dollars par action, dépassant les estimations de 5,22 dollars.

Cigna a relevé sa prévision de bénéfice de 10 cents pour atteindre au moins 24,70 dollars par action.