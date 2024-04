Le PDG de UnitedHealth, Andrew Witty, témoignera devant une sous-commission de la Chambre des représentants le 1er mai au sujet d'une récente cyberattaque dans l'unité technologique de l'entreprise et de son impact sur les patients et les fournisseurs, a déclaré vendredi la commission de l'énergie et du commerce.

Le piratage de Change Healthcare, un fournisseur de systèmes de données et de facturation pour les soins de santé, le 21 février, a perturbé les paiements aux médecins et aux établissements de soins de santé dans tout le pays pendant un mois.

"Nous sommes impatients d'en savoir plus sur ce qui s'est passé avant et pendant les semaines qui ont suivi l'attaque", ont déclaré Cathy Rodgers, présidente de la commission de l'énergie et du commerce, et Morgan Griffith, président de la sous-commission chargée de la surveillance et des enquêtes.

"Cette audition permettra à la commission de continuer à travailler sur des solutions qui protègent la santé et le bien-être de tous les Américains.

Les particuliers et les petits fournisseurs, en particulier, ont connu des difficultés financières à la suite de la cyberattaque, ce qui a menacé l'accès critique des patients, ont-ils ajouté.

En début de semaine, UnitedHealth a déclaré qu'elle s'attendait à ce que le piratage lui coûte jusqu'à 1,6 milliard de dollars cette année. (Reportage de Christy Santhosh ; Rédaction de Shailesh Kuber)