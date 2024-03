UnitedHealth Group Inc. figure parmi les 1ers fournisseurs américains de produits et de services de santé. Les revenus (avant éliminations intragroupe) par activité se répartissent comme suit : - assurance santé (57,4% ; UnitedHealthcare) ; - prestations de gestion de régimes d'assurance médicaments (39,3% ; Optum Health et Optum Rx) : gestion administrative (gestion des remboursements, traitement des réclamations des patients, etc.), distribution de médicaments, information sur les avis de décision, vente de services de gestion de l'information médicale, etc. ; - prestations de services informatiques (3,3% ; Optum Insight) : prestations de conseil, développement et intégration de solutions de gestion des transactions, de gestion des plans de santé, de traitement des données, etc.

Secteur Système de soins de santé