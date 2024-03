Le département d'État américain a offert mercredi jusqu'à 10 millions de dollars pour obtenir des informations sur le gang de ransomware "Blackcat" qui a frappé l'unité technologique du groupe UnitedHealth et interrompu les paiements d'assurance dans toute l'Amérique.

"Le groupe ALPHV Blackcat de ransomware-as-a-service a compromis les réseaux informatiques de secteurs d'infrastructures critiques aux États-Unis et dans le monde entier", a déclaré le département dans un communiqué annonçant l'offre de récompense.

UnitedHealth a déclaré la semaine dernière qu'elle commençait à résorber un retard de plus de 14 milliards de dollars dans le traitement des demandes de remboursement de frais médicaux, alors qu'elle remettait ses services en ligne à la suite de la cyberattaque, qui a provoqué des perturbations de grande ampleur à partir de la fin du mois de février.

Change Healthcare, l'unité technologique de UnitedHealth, joue un rôle essentiel dans le traitement des paiements effectués par les compagnies d'assurance aux praticiens, et la panne provoquée par la cyberattaque a parfois laissé les patients et les médecins dans l'embarras. Les centres de santé communautaires, qui desservent plus de 30 millions de patients pauvres et non assurés, en ont fait les frais.

a été particulièrement sévère

.

Les pirates informatiques ont déclaré au début du mois que

UnitedHealth a payé une rançon de 22 millions de dollars.

dans le but de récupérer ses systèmes, mais la question de savoir si Blackcat a honoré sa part du marché n'a pas été rendue publique. Peu après le piratage, le groupe a publié un faux communiqué de presse sur son site web, affirmant à tort qu'il avait été saisi par les forces de l'ordre,

donnant l'impression

qu'il avait mis fin à ses activités. (Reportage de Katharine Jackson et Raphael Satter ; rédaction de Rami Ayyub et Raphael Satter, édition de Franklin Paul et Richard Chang)