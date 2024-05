Les actions des assureurs sante americains ont chute mercredi apres que le directeur general de UnitedHealth Group a declare que la societe surveillait les services medicaux utilises par les membres de Medicaid, ce qui pourrait entrainer une augmentation des couts.

Le PDG Andrew Witty a indique que les performances de Medicaid meritaient d'etre surveillees, compte tenu du renouvellement des membres du programme au cours de plusieurs trimestres.

Les regimes Medicaid, qui s'adressent aux personnes a faible revenu, ont ete obliges, pendant la pandemie de grippe A-19, de maintenir les affilies en permanence dans les regimes. Cette politique, qui a debute en mars 2020, a pris fin en avril 2023, ce qui a incite chaque Etat a reevaluer les personnes eligibles a la couverture.

Les actions de UnitedHealth ont termine en baisse de 3,8 % a 484,72 dollars, tandis que les actions de ses rivaux Humana, Centene et Elevance Health ont cloture en baisse de 1,1 %, 3,1 % et 2,6 %, respectivement.

"Nous avons traverse ce cycle de redetermination tres long dans Medicaid en veillant a ce que l'utilisation et les taux restent parfaitement synchronises", a declare Witty lors de la conference des investisseurs de Bernstein. Il a ajoute qu'ils s'attendaient a "quelques perturbations" a ce sujet, mais n'a pas donne plus de details.

La KFF, anciennement la Kaiser Family Foundation, a estime qu'au 23 mai, 22 millions de personnes avaient ete retirees de Medicaid et du programme d'assurance CHIP pour les enfants, et que 22 millions de renouvellements etaient encore en cours. Environ 49 millions de personnes ont vu leur couverture renouvelee.

"Les investisseurs ont deja ete confrontes a l'inadequation entre les taux et les couts de Medicare Advantage au cours de l'annee ecoulee, et il semble maintenant que cette dynamique puisse egalement se manifester de maniere plus importante du cote de Medicaid", a ecrit Scott Fidel, analyste chez Stephens, dans une note.

Outre les plans Medicaid destines aux personnes a faibles revenus, UnitedHealth et d'autres assureurs gerent des plans de sante pour le programme americain Medicare destine aux personnes agees de 65 ans et plus ou aux personnes handicapees.

Les assureurs ont ete surpris fin 2023 et debut 2024 par l'augmentation de l'utilisation des soins de sante dans le cadre de ces plans. (Reportage d'Amina Niasse a New York ; Reportage complementaire de Mariam Sunny a Bengaluru ; Redaction de Bill Berkrot et Matthew Lewis)