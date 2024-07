La consolidation des pharmacies et des compagnies d'assurance maladie au fil des années a conduit une poignée de gestionnaires de prestations pharmaceutiques à exercer une influence considérable sur les prix des médicaments délivrés sur ordonnance, a déclaré mardi la Commission fédérale du commerce (FTC) des États-Unis.

Les Pharmacy Benefit Managers (PBM) servent d'intermédiaires entre les laboratoires pharmaceutiques et les consommateurs. Ils négocient avec les fabricants de médicaments des remises sur le volume et des honoraires, établissent des listes de médicaments couverts par l'assurance et remboursent les pharmacies pour les ordonnances.

La FTC soutient que les trois plus grands PBM - qui gèrent 79 % des demandes de remboursement de médicaments sur ordonnance aux États-Unis - se sont considérablement enrichis aux dépens des petites pharmacies et des consommateurs, selon un rapport intérimaire du personnel appelant à une éventuelle réglementation plus stricte.

"Ces puissants intermédiaires pourraient tirer profit du gonflement des coûts des médicaments et de la compression des pharmacies de la rue principale", a déclaré la FTC dans ses conclusions, après deux ans d'enquête sur les principaux PBM et leur impact sur les prix des médicaments délivrés sur ordonnance aux États-Unis.

L'agence de protection des consommateurs "continuera à utiliser tous les outils et les pouvoirs dont elle dispose pour surveiller les acteurs dominants sur les marchés de la santé", a déclaré Lina Khan, présidente de la FTC.

Les trois plus grands PBM sont Optum (UnitedHealth Group Inc.), CVS Caremark (CVS Health Corp.) et Express Scripts (Cigna Corp.).

Le rapport contient des informations très confidentielles sur la manière dont les entreprises, telles que CVS Caremark, passent des contrats pour l'inscription de médicaments sur la liste des médicaments remboursables.

Le terme "formulaire" désigne la liste des médicaments couverts par les différents régimes d'assurance.

Le rapport explique également comment les trois plus grands PBM ont récemment créé des entités affiliées distinctes, appelées organisations d'achat groupé ou PBM GPO, qui négocient des contrats et des remises avec les fabricants de médicaments, ce que les PBM faisaient traditionnellement de manière directe. Le terme GPO désigne généralement les sociétés qui achètent des médicaments et des fournitures médicales pour le compte des prestataires de soins de santé.

Le rapport s'inscrit dans le cadre des efforts renouvelés du président Joe Biden pour lutter contre la flambée des coûts des soins de santé et des prix des médicaments, après l'adoption de sa loi historique sur la réduction de l'inflation (Inflation Reduction Act).

Le marché des PBM est devenu très concentré, les plus grandes entreprises étant intégrées verticalement aux plus grandes compagnies d'assurance et chaînes de pharmacies. Cette situation a conféré aux PBM un pouvoir considérable sur les prix des médicaments sur ordonnance et sur la capacité des Américains à y accéder, a déclaré la FTC.

Les PBM déterminent quels médicaments sont couverts par l'assurance et à quel prix, ainsi que les pharmacies auxquelles les patients peuvent s'adresser pour faire exécuter leurs ordonnances. Elles le font sans transparence ni obligation de rendre des comptes au public, selon le rapport.

Parmi les trois plus grands PBM, CVS possède la plus grande chaîne de pharmacies de détail du pays ainsi que la compagnie d'assurance Aetna. UnitedHealth et Cigna ont également des unités d'assurance et possèdent des pharmacies spécialisées.

La FTC a également enquêté sur Humana Pharmacy Solutions, Prime Therapeutics et MedImpact Healthcare Systems. Ces six entreprises contrôlent ensemble plus de 90 % du marché.

UnitedHealth Group Inc, CVS Health Corp, Cigna Group, Humana Inc et leurs filiales - qui comprennent les plus grands PBM - ont participé à plus de 190 transactions entre 2016 et 2023, indique le rapport, citant des données de PitchBook.

La consolidation du marché a conduit les PBM à favoriser leurs propres entreprises affiliées, ce qui crée des conflits d'intérêts qui empêchent les petites pharmacies indépendantes de rester compétitives en détournant les patients d'elles.

Les PBM sont également en mesure d'enfermer les pharmacies indépendantes dans des contrats injustes qui ne reflètent pas exactement les montants des paiements finaux que ces pharmacies obtiendront, a déclaré la FTC.

La FTC a déclaré avoir trouvé des preuves que les PBM et les fabricants de médicaments de marque négocient des rabais conditionnés à la limitation de l'accès aux médicaments génériques concurrents moins chers.

Les remises, c'est-à-dire les rabais basés sur le volume, sont négociées au nom des compagnies d'assurance maladie, des grands employeurs et des régimes d'assurance-médicaments avec les fabricants de médicaments et les pharmacies.

La FTC a commencé à enquêter sur les principaux PBM et sur leur impact sur les prix et l'accès aux médicaments sur ordonnance en 2022. Elle s'est d'abord attaquée aux trois plus grands PBM, avant d'élargir son enquête aux six plus importants. (Reportage d'Ahmed Aboulenein à Washington et de Jody Godoy à New York ; Rédaction de Caroline Humer et Leslie Adler)