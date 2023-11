UnitedHealth Group a annoncé que Charlie Baker, ancien gouverneur du Massachusetts et ancien cadre éminent du secteur de la santé, a été nommé à son conseil d'administration, avec effet immédiat. M. Baker est l'actuel président de la National Collegiate Athletic Association. Avant d'être gouverneur du Massachusetts de 2015 à 2023, M. Baker a été PDG de Harvard Pilgrim Health Care, une société à but non lucratif spécialisée dans les soins de santé, pendant dix ans. Il a également occupé des postes ministériels dans les domaines de la santé et des services sociaux, ainsi que des finances et de l'administration, sous deux gouverneurs différents du Massachusetts.

M. Baker est titulaire d'une licence de l'université de Harvard et d'un master en administration des affaires de la Kellogg School of Management de l'université Northwestern.