* UNITEDHEALTH GROUP - LE RÉSEAU DE PHARMACIES THE CHANGE HEALTHCARE EST DE NOUVEAU EN LIGNE, EN PLUS DE NOTRE CAPACITÉ DE PRESCRIPTION ÉLECTRONIQUE POUR LES PHARMACIENS.
* UNITEDHEALTH GROUP - DEPUIS LE 13 MARS, TOUS LES PRINCIPAUX SYSTÈMES DE PHARMACIE ET DE PAIEMENT SONT OPÉRATIONNELS ET PLUS DE 99 % DES DEMANDES DE REMBOURSEMENT ANTÉRIEURES À L'INCIDENT SONT EN COURS DE TRAITEMENT.
* : ATTENDRE UN CHANGEMENT LA FONCTIONNALITÉ DES PAIEMENTS ÉLECTRONIQUES DE HEALTHCARES SERA RÉTABLIE À PARTIR DU 15 MARS Texte source pour Eikon : Plus d'informations sur les entreprises :