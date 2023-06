UnitedHealth chute à la suite d'un avertissement sur l'augmentation des coûts médicaux

Les actions de UnitedHealth Group ont chuté de 4 % avant la cloche mercredi, après que l'assureur santé a mis en garde contre une hausse des coûts médicaux au deuxième trimestre, car davantage de personnes âgées subissent des procédures non urgentes qu'elles avaient retardées pendant la pandémie.

Lors d'une conférence sur les soins de santé organisée par Goldman Sachs, la société a déclaré qu'elle constatait une demande élevée de services de soins ambulatoires, en particulier pour les genoux et les hanches, de la part des patients bénéficiant de ses plans de santé Medicare pour les personnes âgées de 65 ans et plus.

"Nous constatons que de plus en plus de personnes âgées se sentent plus à l'aise pour accéder à des services pour des choses qu'elles ont peut-être un peu repoussées, comme les genoux et les hanches", a déclaré Tim Noel, PDG de l'activité Medicare et retraite de UnitedHealth, mardi en fin de journée.

La société s'attend à ce que cette demande refoulée fasse grimper son ratio de pertes médicales du deuxième trimestre - un pourcentage de ses dépenses pour les sinistres par rapport aux primes qu'elle perçoit - à un niveau supérieur ou modérément supérieur à ses prévisions pour l'ensemble de l'année (82,1 % à 83,1 %).

Le ratio cours/bénéfice à 12 mois (18,51) du conglomérat de la santé - une référence commune pour évaluer les actions - est plus élevé que celui de son rival Cigna Corp. (10,29) et de CVS Health Corp. (8,26).