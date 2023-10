Données consolidées non auditées. Le chiffre d'affaires et le résultat sont appréhendés selon la méthode préférentielle du retraitement à l'avancement des contrats long terme, recommandée par le règlement CRC

GROUPE UNITI

Comptes consolidés au 30 juin 2023

Page 4/40

Le secteur immobilier fait actuellement face à une crise d'une intensité exceptionnelle, marquée par la persistance de tensions inflationnistes et une montée rapide et brutale des taux d'intérêt qui poussent les investisseurs institutionnels à orienter leurs investissements vers des catégories d'actifs à plus forts rendements. Ce contexte économique nécessite une adaptation rapide des modèles et des organisations pour faire face à la transformation profonde du secteur.

En dépit de cet environnement, UNITI récolte les fruits de son positionnement stratégique, historiquement focalisé sur son modèle optimisé et sécurisé de vente en bloc. La croissance maîtrisée dans laquelle s'inscrit notre Groupe témoigne de la qualité de notre offre de logements conventionnés et de la pertinence de notre modèle sur le marché du logement résidentiel géré.

Profondément conscients des difficultés conjoncturelles, nous restons vivement concentrés sur l'amélioration de nos performances à travers la maîtrise de nos coûts et de nos marges, et le développement plus sélectif de notre carnet de commandes. Les actions engagées récemment par le gouvernement, rendant éligibles plus de communes au logement locatif intermédiaire (LLI) et au PTZ 2024, ainsi que les appels d'offre lancés par les bailleurs privés ou publics pour l'achat massif de nouveaux logements en bloc, sont des éléments favorables pour soutenir durablement la reprise du marché et le développement de notre Groupe.

Nos projets ambitieux dans les domaines de l'accession sociale, des logements intermédiaires et des logements en résidences gérées abordables, combinés à une solide assise financière, nous permettent de maintenir une politique offensive tout en consolidant nos fondamentaux.

J'ai une entière confiance en notre capacité à assurer une performance durable. La solidité de notre modèle, le travail de nos équipes, la qualité de nos projets et notre capacité d'adaptation sont autant de leviers pour atteindre notre objectif, celui de devenir un leader national de l'immobilier résidentiel accessible à tous. »

Résultats consolidés semestriels

Croissance du chiffre d'affaires dans un marché en net retrait

Dans un contexte de marché difficile marqué par l'inflation des coûts de construction, l'allongement des délais d'approvisionnement et la hausse des taux d'intérêt, UNITI a confirmé au premier semestre 2023 sa capacité à poursuivre le développement de ses opérations immobilières grâce à son modèle optimisé de vente en bloc à ses partenaires investisseurs privés et publics.

Dans un marché en recul, UNITI a enregistré au premier semestre 2023 une croissance de +6,5% de son chiffre d'affaires qui atteint 72,3 M€, contre 67,9 M€ au premier semestre 2022.