Communiqué de presse

Paris, le 25 novembre 2022 – 18h30

UNITI lance la construction d'un ensemble immobilier, L'ECRIN

Une opération emblématique mixte, située rue Tabarly, dans le quartier de La Vallée Mouton à Saint-Benoît (Vienne)

165 logements et 8 287 m² de surfaces totales

Une illustration concrète de la vision du parcours résidentiel pour tous par UNITI, du logement social à la Résidence Services Seniors abordable

UNITI, acteur national de premier plan du logement conventionné et des résidences gérées, a procédé, ce vendredi 25 novembre 2022, à la pose de la première pierre de l'ECRIN, en présence de Bernard PETERLONGO, Maire de la Ville de Saint-Benoît, Vice-Président du Grand Poitiers et de Stéphane ORIA, Président Directeur Général d'UNITI. La livraison de ces résidences est prévue en 2024.

UN EMPLACEMENT PRIVILÉGIÉ

Idéalement située à Saint-Benoît, dans la Vallée Mouton, à deux pas du CHU, de la polyclinique, proche de toutes commodités et desservie par le réseau de transports de bus, l'ECRIN offre à ces résidents, un cadre de vie confortable propice au bien-être et à l'épanouissement personnel.

DU LOGEMENT SOCIAL À LA RÉSIDENCE SERVICES SENIORS ABORDABLE

Au cœur de ce nouveau quartier, UNITI développe un ensemble de résidences démontrant sa capacité à imaginer et porter des projets immobiliers favorisant le parcours résidentiel pour tous, tant en termes d'accession que d'usage et de service :

62 logements locatifs sociaux gérés par MIDI2I

95 logements en résidence services séniors (RSS) abordable dont l'exploitation sera assurée par AQUARELIA et génèrera la création de 20 emplois directs.

dont l'exploitation sera assurée par et génèrera la création de 20 emplois directs. 2 locaux commerciaux

L'opération L'ECRIN est aussi l'expression d'un savoir-faire décliné autour des valeurs d'adaptation, d'innovation et de respect d'engagements, en particulier concernant la qualité architecturale de ce projet.

A propos d'UNITI

Fondé en 2012 par Stéphane Oria, le Groupe UNITI est un opérateur de référence de la promotion immobilière résidentiel en France. Acteur du développement des territoires, UNITI produit pour les collectivités locales, les bailleurs sociaux et les investisseurs institutionnels des espaces de vie de qualité abordables pour tous. Grâce à son double positionnement en logement conventionné et en résidentiel géré, UNITI crée et réalise des projets immobiliers qui anticipent les besoins en matière de mixité sociale et donnent du sens et de l'attractivité aux territoires.

UNITI appuie son développement sur des partenariats stratégiques clés, en particulier avec le groupe PGIM REAL ESTATE pour accélérer son expansion sur le marché du logement résidentiel français, et avec la société de gestion PRIMONIAL REIM, le groupe OFI et l'exploitant AQUARELIA pour adresser le marché dynamique des résidences services seniors et étudiantes.

Employant près de 40 collaborateurs sur le territoire national à travers six agences, UNITI a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 101,1 M€ (+26,1%) et fait partie du top 30 des promoteurs immobiliers français. Le Groupe UNITI est coté sur Euronext Growth (ISIN : FR0012709160, code mnémo : ALUNT).

Pour en savoir plus : www.uniti-habitat.fr

Contacts

UNITI

Johan SANDERY

js@uniti-habitat.fr

+ 33 (0)4 67 99 69 47 CALYPTUS

Cyril COMBE

uniti@calyptus.net

+33 1 53 65 68 68

