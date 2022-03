L'australien Uniti reçoit une offre de rachat supérieure l'évaluant à 2,6 milliards de dollars

L'offre non contraignante, incomplète et indicative de 5 dollars australiens par action Uniti, que le président d'Uniti a reçue par e-mail mercredi, était supérieure à une offre de 4,50 dollars australiens par action proposée la semaine dernière par Morrison & Co.

La négociation des actions Uniti a été interrompue mercredi après que les médias aient fait état de l'offre. L'action a augmenté de près de 50% depuis le 14 mars, date à laquelle elle est entrée en négociations exclusives avec Morrison & Co.

Uniti a déclaré que son conseil d'administration étudiait les termes de la nouvelle proposition.

(1 $ = 1,3339 dollars australiens)