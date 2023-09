Unitil Corporation est une société holding de services publics. L'activité principale de la société est la distribution locale d'électricité et de gaz sur l'ensemble de son territoire de service dans les États du New Hampshire, du Massachusetts et du Maine. La société opère à travers deux segments : les opérations de distribution d'électricité et les opérations de distribution de gaz. Les opérations de distribution d'électricité de la société sont menées par deux des services publics de la société, Unitil Energy et Fitchburg. Le territoire de service d'Unitil Energy se compose d'environ 408 miles carrés. Le territoire de service d'Unitil Energy englobe les centres de détail et de loisirs du centre et du sud-est de l'État et comprend la zone de loisirs de Hampton Beach. Fitchburg s'occupe de la distribution d'électricité et de gaz naturel dans la région du grand Fitchburg, dans le centre-nord du Massachusetts. Les activités de la société dans le domaine du gaz naturel comprennent les opérations de services publics de distribution de gaz et les opérations de gazoducs de transport interétatiques.

Secteur Services multiples aux collectivités