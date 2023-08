Unity Software Inc. (Unity) est une plateforme de création et d'exploitation de contenu interactif tridimensionnel en temps réel. La plateforme de la société comprend des solutions de création et des solutions d'exploitation qui permettent aux clients de créer, d'exploiter et de monétiser leur contenu sur une gamme de plateformes de distribution de contenu tierces. Elle fournit un ensemble de solutions logicielles pour les téléphones mobiles, les tablettes, les ordinateurs, les consoles et les dispositifs de réalité augmentée et virtuelle. Le contenu créé avec Unity est en temps réel, ce qui lui permet de s'adapter au comportement et aux réactions de l'utilisateur. Ses solutions de création sont utilisées par les créateurs de contenu, les développeurs, les concepteurs, les ingénieurs et les architectes pour créer du contenu interactif, en 2D et en 3D. Ses produits, Unity Ads et Unity IAP (In-App Purchases), aident les développeurs à améliorer le potentiel de revenus de leur contenu. Elle propose des solutions pour la diffusion de contenu et assure la gestion du back-end, comme Multiplay pour l'hébergement multi-joueurs dans les jeux, ou Vivox pour permettre les communications entre joueurs dans les jeux.

Secteur Logiciels