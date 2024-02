Unity Software Inc. (Unity) est une plateforme pour les créateurs de contenu. La plateforme de l'entreprise fournit des outils et des services de développement en trois dimensions et en temps réel (RT3D) pour créer des expériences interactives en deux dimensions (2D), en 3D, en réalité augmentée et virtuelle sur toutes les principales plateformes et tous les terminaux. La société propose deux solutions complémentaires et interconnectées : Create Solutions et Grow Solutions. Create Solutions propose un ensemble d'outils pour le développement de contenus 2D et 3D en temps réel. Conçus pour les créateurs, ces outils sont utilisés par des artistes, des concepteurs et des développeurs dans des secteurs aussi variés que les jeux, l'aérospatiale, le cinéma, la vente au détail, la médecine, la fabrication et bien d'autres encore. Grow Solutions offre aux clients la possibilité d'engager leur base d'utilisateurs et de monétiser leur contenu, qu'il s'agisse de jeux de puzzle en 2D, de jeux multijoueurs et multiplateformes ou d'autres contenus interactifs en 3D. L'entreprise dessert des secteurs tels que les jeux, le cinéma, la vente au détail, l'automobile, l'architecture, l'ingénierie et la construction.

Secteur Logiciels