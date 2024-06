Unity Software Inc. fournit une plateforme pour la création et le développement de contenus et d'expériences interactifs en 3D temps réel (RT3D). Son ensemble de logiciels, comprenant des solutions d'intelligence artificielle (IA), soutient les créateurs tout au long du cycle de développement lorsqu'ils créent, exécutent et développent des contenus 2D et 3D immersifs et en temps réel pour les téléphones mobiles, les tablettes, les PC, les consoles et les dispositifs de réalité augmentée et virtuelle. Sa plateforme se compose de deux ensembles de solutions complémentaires : Create Solutions et Grow Solutions. Create Solutions est un ensemble robuste d'outils et de services utilisés pour créer, livrer et exécuter des contenus 2D et 3D haute définition en temps réel. Conçus pour les développeurs, ces outils et services sont utilisés dans un grand nombre d'industries allant des jeux à l'aérospatiale, de la construction à la vente au détail, du médical à la fabrication, et bien d'autres encore. Grow Solutions offre aux clients la possibilité d'engager leur base d'utilisateurs et de monétiser leur contenu, qu'il s'agisse de jeux de puzzle en 2D, de jeux multijoueurs et multiplateformes ou d'autres contenus interactifs en 3D.

Secteur Logiciels