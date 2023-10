Unity Software Inc. a annoncé que John Riccitiello prendrait sa retraite en tant que président, président du conseil d'administration et membre du conseil d'administration de la société, avec effet immédiat. James M. Whitehurst a été nommé président et membre du conseil d'administration. Roelof Botha, administrateur indépendant principal du conseil d'administration d'Unity, a été nommé président. M. Riccitiello continuera à conseiller Unity afin d'assurer une transition en douceur.

M. Whitehurst est un dirigeant expérimenté dans le domaine de la technologie et des entreprises publiques. Il a précédemment occupé les fonctions de conseiller principal et de président d'IBM, qu'il a rejoint à la suite de l'acquisition par IBM de Red Hat, l'un des principaux fournisseurs de produits et de services informatiques d'entreprise à code source ouvert, où il a occupé les fonctions de président et de directeur général de 2008 à 2020. À propos de James M. Whitehurst : James M. Whitehurst a été conseiller principal chez IBM de juillet 2021 à mai 2022 et président d'IBM d'avril 2020 à juillet 2021.

Il a rejoint IBM à la suite de l'acquisition de Red Hat, l'un des principaux fournisseurs de produits et services informatiques d'entreprise open source, où il a occupé le poste de directeur général de janvier 2008 à avril 2020. Avant Red Hat, M. Whitehurst a occupé plusieurs postes de direction chez Delta Air Lines Inc., notamment en tant que directeur de l'exploitation de 2005 à 2007, directeur du réseau et de la planification de 2004 à 2005 et premier vice-président des finances, de la trésorerie et du développement commercial de 2002 à 2004. Avant Delta, M. Whitehurst a occupé plusieurs postes de direction dans le domaine du développement des entreprises au Boston Consulting Group, où il a travaillé avec des clients issus d'un large éventail de secteurs.

M. Whitehurst siège actuellement au conseil d'administration de United Airlines et d'Amplitude, au conseil de surveillance de Software AG et en tant que conseiller spécial auprès de Silver Lake. Il a précédemment siégé au conseil d'administration de Red Hat, SecureWorks Corp. et DigitalGlobe Inc. Il est titulaire d'une licence en informatique de l'université de Rice et d'un MBA de la Harvard Business School.