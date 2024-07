UNIVA Oak Holdings Ltd, anciennement Oak Capital Corp, est une société basée au Japon dont l'activité principale est la finance. La société opère à travers trois segments. Le segment des activités financières est principalement engagé dans les activités de banque d'investissement, de valeurs mobilières et de gestion d'actifs. Le secteur de l'énergie propre est principalement engagé dans la planification et la vente d'équipements de production d'énergie solaire. Le secteur des activités mobiles est engagé dans l'exploitation de boutiques mobiles, ainsi que dans la fourniture de services de location de Wi-Fi. En outre, la société est également engagée dans la planification et la vente de produits de beauté et de santé, dans la diffusion communautaire de modulation de fréquence (FM) et dans les services partagés.