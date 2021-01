GPD Companies, Inc. : sur le point d'acquérir Distrupol

One Rock Capital forme un partenariat pour constituer un groupe leader de distributeurs de produits à valeur ajoutée au niveau mondial

GPD Companies, Inc, une filiale de One Rock Capital Partners, LLC (« One Rock »), a déclaré aujourd'hui avoir conclu un accord définitif pour acquérir Distrupol, une filiale de Univar Solutions Inc. (NYSE:UNVR) et leader européen de la distribution de thermoplastiques dans le secteur de la transformation des polymères. Les conditions de l'opération, qui devrait être conclue au cours du premier semestre 2021, n'ont pas été divulguées.

Basé dans le Surrey, en Angleterre, et doté d'une vaste couverture géographique à travers l'Europe, Distrupol a apporté des ventes à valeur ajoutée et le développement d'applications de résines thermoplastiques depuis plus de 50 ans. Grâce aux relations nouées depuis plusieurs décennies avec des partenaires fournisseurs de classe mondiale, la société offre une solide gamme de produits et de solutions affichant de hautes performances qui répondent aux besoins des divers utilisateurs finaux des industries de pointe et émergentes, telles que les secteurs de la consommation, médicaux, de l'automobile et électrique, entre autres. Distrupol satisfait les besoins de plus de 1 300 clients dans 13 pays avec un portefeuille de plus de 4 000 polymères haute performance, notamment des solutions dérivées et gérées de manière durable qui réduisent l'impact environnemental.

« L'acquisition de Distrupol vient s'ajouter aux holdings existantes de One Rock dans l'industrie du plastique, elle accroît notre présence et poursuit notre stratégie mise en œuvre visant à former un groupe de tête de distributeurs mondiaux », a déclaré Tony W. Lee, associé directeur de One Rock. « Distrupol s'est forgée une réputation en matière d'expertise technique et de produits, d'innovation et de fiabilité auprès de son solide réseau de fournisseurs et de clients européens, et nous nous réjouissons de poursuivre la coordination du succès durable de l'entreprise et de ses précieux partenaires ».

Après la clôture de l'opération, Distrupol rejoindra un groupe leader de distributeurs de classe mondiale comprenant également Nexeo Plastics. Distrupol fonctionnera comme entité autonome et indépendante sous sa marque actuelle et sera dirigée par ses équipes de gestion et commerciales actuelles.

« One Rock possède une vaste expérience et une connaissance approfondie des plastiques spéciaux et de l'espace de la distribution, et partage notre passion pour l'esprit de collaboration. Nous nous réjouissons de rejoindre un groupe leader des distributeurs mondiaux, tout en permettant à notre équipe de conserver sa propre identité et de fonctionner en mode entrepreneurial dans cet environnement », a déclaré Richard Orme, directeur commercial de Distrupol. « Nous continuerons à créer une valeur significative d'un bout à l'autre de la chaîne d'approvisionnement en concentrant inlassablement nos efforts sur les besoins de nos clients et de nos fournisseurs et en renforçant nos services et nos offres », a ajouté Andrew Canning, directeur commercial de Distrupol.

À propos de GPD Companies, Inc.

GPD Companies, Inc. est une société de portefeuille constituée par One Rock Capital Partners, LLC dans le but de créer un groupe leader de distributeurs mondiaux à valeur ajoutée. Ses entités opérationnelles comprennent actuellement Nexeo Plastics. Distrupol rejoindra le groupe à l'issue de l'acquisition par GPD Companies, Inc. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.gpdcompanies.com.

À propos de One Rock Capital Partners, LLC

One Rock effectue le suivi des investissements dans des entreprises possédant un potentiel de croissance et d'amélioration opérationnelle suite à une approche rigoureuse faisant appel à des partenaires opérationnels très expérimentés qui vont identifier, acquérir et améliorer des entreprises dans des secteurs ciblés. L'engagement de ces partenaires opérationnels permet à One Rock d'effectuer des audits préalables et de réaliser des acquisitions et des investissements dans toutes les situations, quelle que soit leur complexité. One Rock travaille en collaboration avec la direction de l'entreprise et ses partenaires opérationnels afin de développer un plan d'entreprise exhaustif axé sur la croissance et la rentabilité de l'entreprise pour accroître la valeur à long terme. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.onerockcapital.com.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210122005432/fr/