Univar Solutions Inc. est un distributeur mondial de produits chimiques de base et de spécialité et d'ingrédients, ainsi qu'un fournisseur de services à valeur ajoutée, à des clients issus d'une gamme d'industries diverses. Les segments de la société comprennent Univar Solutions USA (USA), Univar Solutions Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA), Univar Solutions Canada (Canada) et Univar Solutions Amérique Latine (LATAM). Le segment USA est un distributeur de produits chimiques de base et de spécialité et d'ingrédients aux États-Unis. Le segment EMEA soutient la distribution de produits chimiques de base et de spécialité et d'ingrédients à des clients principalement dans les marchés finaux des solutions industrielles, des sciences de la vie et de l'industrie générale. Le segment Canada exploite des sites de distribution et des centres de solutions situés dans l'ensemble du Canada, qui assurent la distribution de produits chimiques de base et de spécialité et d'ingrédients à des clients des marchés finaux de l'industrie générale, des solutions industrielles, du raffinage et du traitement chimique, et des sciences de la vie.

Secteur Produits chimiques de base