Univastu India Limited est une entreprise de construction basée en Inde. La société fournit des services intégrés d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC) pour des projets de construction civile et structurelle et des projets d'infrastructure. La société est également engagée dans le commerce de matériaux de construction. Ses produits commerciaux comprennent principalement l'acier, le ciment et le matériel électrique. Elle se concentre sur les projets de construction civile, qui comprennent des structures telles que des stations de métro, des projets de complexes sportifs (stades intérieurs et extérieurs), des hôpitaux, des salles polyvalentes, des structures commerciales, des hôpitaux, des entrepôts frigorifiques, des établissements d'enseignement, des projets de logements collectifs, des projets d'approvisionnement en eau et de drainage, ainsi que des projets de routes et de ponts. Elle sous-traite également des travaux de construction et d'exécution spécifiques liés aux projets à des entrepreneurs tiers. La filiale de la société est Univastu HVAC India Pvt. Ltd.

Secteur Construction et ingénierie