Universal Autofoundry Limited est un fabricant et exportateur mondial basé en Inde, spécialisé dans la production de pièces moulées en fonte et en fonte ductile. Les produits de la société sont destinés à diverses industries, notamment l'automobile, les engins de terrassement, l'agriculture, les chemins de fer et les marchés internationaux. Elle propose des pièces moulées dans trois conditions différentes : usinées, semi-usinées et telles que moulées, qui peuvent toutes être personnalisées avec des traitements de surface pour répondre aux exigences spécifiques de ses clients. Sa gamme variée de composants, tels que les supports de suspension, les boîtiers de différentiel, les moyeux, les tambours de frein, les volants d'inertie, les écrous de réglage, les poulies, les amortisseurs et autres, est utilisée dans les secteurs des véhicules commerciaux et de l'ingénierie. Les installations de fabrication de la société s'étendent sur plus de 30 000 mètres carrés. Elle fournit des composants moulés complexes, noyautés et entièrement usinés, d'un poids compris entre 4 et 125 kilogrammes. La capacité de coulée de la société est d'environ 42 000 tonnes métriques par an.

Secteur Acier