Universal Biosensors, Inc. est une société de biocapteurs. La société est engagée dans le développement et la commercialisation d'une gamme de biocapteurs dans les domaines de l'œnologie (industrie du vin), de la santé humaine, y compris l'oncologie, la coagulation, le COVID-19, la santé des femmes et la fertilité, les tests non humains et environnementaux, en utilisant sa plate-forme technologique brevetée et des dispositifs portatifs au point d'utilisation. Sa technologie de base consiste en une bandelette de test multicouche jetable, qui intègre un système de détection électrochimique breveté utilisant des électrodes opposées qui détectent des analytes spécifiques dans des échantillons aussi petits qu'une gouttelette. Ses produits comprennent Sentia, un analyseur de vin, et Xprecia Prime, un analyseur de coagulation. Sa plateforme multiplex Meso Scale Discovery (MSD) du laboratoire de référence en hémostase associe la méthodologie des essais immunologiques à la détection par électrochimioluminescence (ECL) pour permettre la mesure d'une multitude de panels de cytokines différentes. Ses services de laboratoire comprennent la validation et l'analyse des essais et la consultation pour la conception d'études.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés