Universal Biosensors, Inc. est une société spécialisée dans les biocapteurs. La société développe et commercialise une gamme de biocapteurs pour l'œnologie (industrie du vin), la santé humaine, notamment l'oncologie, la coagulation, la santé et la fertilité des femmes, les tests non humains et environnementaux, en utilisant sa plate-forme technologique et des dispositifs portatifs au point d'utilisation. Sa technologie de base consiste en une bandelette de test multicouche jetable, qui intègre un système de détection électrochimique utilisant des électrodes opposées qui détectent des analytes spécifiques dans des échantillons aussi petits qu'une gouttelette. Ses produits comprennent l'analyseur de vin Sentia, l'analyseur de coagulation Xprecia Prime, le laboratoire de référence en hémostase (HRL) et le système vétérinaire de surveillance de la glycémie PETRACKR. HRL soutient les organismes de recherche sous contrat, les laboratoires centraux, les cliniques de phase précoce, les sociétés pharmaceutiques/biotechnologiques et les chercheurs universitaires qui mènent des essais cliniques. HRL propose une analyse multiplex des cytokines sur la plateforme technologique MESO QuickPlex SQ 120MM.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés