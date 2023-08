Universal Cables Limited est une société basée en Inde, qui s'occupe de la fabrication et de la vente de câbles électriques et autres, de condensateurs, de fils et de conducteurs, ainsi que de projets clés en main concernant principalement les câbles électriques/condensateurs. Les catégories de produits de la société comprennent les câbles, les condensateurs, ainsi que la manutention et l'installation. Elle propose des câbles xlpe, tels que des câbles très haute tension, des câbles moyenne tension, des câbles basse tension et des câbles aériens en faisceau. Elle propose des câbles en chlorure de polyvinyle (PVC), tels que des câbles d'alimentation et de commande, des fils de bobinage et des câbles plats pour moteurs. Elle propose également des câbles en élastomère. Ses condensateurs comprennent des condensateurs haute tension, des condensateurs basse tension, des filtres harmoniques (hv & lv), des condensateurs de protection contre les surtensions/de service spécial et des panneaux de correction automatique du facteur de puissance (APFC). Son système de surveillance des câbles (CMS) utilise un système de capteurs de température distribués (DTS) et propose un ensemble complet comprenant l'installation et la mise en service, la formation et la maintenance.

Secteur Equipements et composants électriques