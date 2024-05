Universal Corporation est un fournisseur mondial de tabac en feuilles. La société est un fournisseur de produits agricoles interentreprises pour les fabricants de produits de consommation, opérant dans plus de 30 pays. Grâce à sa plateforme d'ingrédients d'origine végétale, elle propose divers procédés de fabrication à valeur ajoutée pour produire des ingrédients de spécialité à base de légumes et de fruits, ainsi que des extraits botaniques et des arômes pour les marchés finaux de l'alimentation humaine et animale. Elle opère à travers deux segments : Opérations sur le tabac et Opérations sur les ingrédients. Les activités du segment Opérations sur le tabac comprennent la passation de contrats, l'approvisionnement, le traitement, l'emballage, le stockage et l'expédition de tabac en feuilles destiné à être vendu aux fabricants de produits du tabac de consommation ou pour leur compte. Il fournit également des tests physiques et chimiques sur les produits et des tests de fumée pour les clients du secteur du tabac. Le secteur des opérations sur les ingrédients fournit à ses clients une grande variété d'ingrédients d'origine végétale destinés à la consommation humaine et animale.

Secteur Tabac