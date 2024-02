Universal Display Corporation se consacre à la recherche, au développement et à la commercialisation de technologies et de matériaux de diodes électroluminescentes organiques (OLED) pour les applications d'affichage et d'éclairage à semi-conducteurs. Les OLED sont des dispositifs qui émettent de la lumière et qui peuvent être fabriqués sur des substrats souples ou rigides, ce qui permet de les utiliser dans des écrans en couleur et comme produits d'éclairage. Les écrans OLED peuvent être utilisés dans les téléphones portables, les télévisions, les vêtements, les tablettes, les ordinateurs portables et personnels, la réalité augmentée (AR), la réalité virtuelle (VR), les appareils multimédias portables et les produits automobiles. Ses technologies PHOLED permettent aux OLED d'émettre de la lumière par le biais d'un processus, la phosphorescence. Elle possède un portefeuille de propriété intellectuelle autour de ses technologies et matériaux PHOLED existants pour les écrans et les produits d'éclairage, que la société commercialise sous la marque UniversalPHOLED. Les autres technologies OLED de la société comprennent les OLED flexibles FOLED et l'impression par jet de vapeur organique OVJP.