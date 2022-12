La télécommande Eterna Remote d'Universal Electronics lauréate aux CES 2023 Innovation Awards

La toute nouvelle plateforme d'UEI pour les télécommandes vocales est aussi la plus durable

Universal Electronics Inc. (NASDAQ: UEIC), le chef de file mondial des technologies de commande universelle pour les dispositifs de divertissement et de maison intelligente, annonce aujourd'hui avoir été nommé aux CES® 2023 Innovation Awards pour sa télécommande UEI Eterna. Le programme CES Innovation Awards de cette année a reçu un nombre record (2 100) de candidatures. L'annonce a été faite en amont du CES 2023, l'événement technologique le plus influant à l'échelle mondiale, qui se déroulera du 5 au 8 janvier à Las Vegas, Nevada.

Une performance optimale pour des déchets minimum de piles

Ciblant les fournisseurs de services télévisés désireux de minimiser leur empreinte carbone et les déchets de batterie, sans compromettre l'expérience de l'utilisateur, UEI a conçu et mis au point une plateforme de télécommande vocale sans précédent en termes de sophistication et de durabilité.

Les produits UEI Eterna sont dotés de la dernière puce Xtreme Low-Power Bluetooth LE d'UEI, qui les rend 2,5 fois plus puissants et jusqu'à 10 fois plus écoefficients que la précédente génération de télécommandes vocales. En combinaison avec un panneau photovoltaïque à haute densité révolutionnaire qui capte trois fois plus d'énergie que les panneaux traditionnels, la télécommande est autonome même avec une utilisation intensive ou dans des conditions de faible luminosité.

Pour une accessibilité accrue dans le noir, la gamme UEI Eterna dispose du rétroéclairage Ambient-Aware. Le rétroéclairage s'active lorsque l'éclairage devient insuffisant dans la pièce. Cette technologie réduit au strict minimum la consommation d'énergie. UEI Eterna est conçue à partir de matériaux recyclés et recyclables, et conditionnée sans plastique à usage unique. En soutien aux programmes de rénovation et de recyclage, les produits sont spécialement conçus pour un démontage facile, qui contribue à minimiser les déchets et à maximiser la réutilisation des produits renvoyés.

"Avec la durabilité comme point d'orgue de l'innovation et du design des produits UEI, nous sommes ravis que notre télécommande UEI Eterna reçoive ce prix", déclare Menno Koopmans, VP principal, ventes et marketing monde. "L'UEI Eterna est une télécommande d'un genre nouveau, qui contribue aux objectifs de durabilité de nos clients, sans compromettre l'expérience utilisateur ni les fonctionnalités du produit. Cette innovation constitue un jalon majeur dans la concrétisation d'un monde sans pile."

L'UEI Eterna et l'UEI Eterna XLR sont également dotées d'une barre lumineuse interactive qui communique à l'utilisateur son statut en temps réel à l'aide de codes lumineux aisément identifiables.

La gamme de produits bénéficie d'un système de support préintégré unique qui optimise sa durabilité, tout en minimisant les appels au service à la clientèle et les interventions de technicien:

optimisée par QuickSet ® Cloud, elle prend en charge la capacité exclusive et largement adoptée de recherche et de configuration automatisées d'UEI permettant d'appairer le décodeur à la télévision, à la barre de son ou au système audio de l'utilisateur. Rien qu'en 2022, il est estimé que QuickSet a permis aux clients de télévision payante d'UEI d'éviter plus de 4 millions d'heures de programmation.

Cloud, elle prend en charge la capacité exclusive et largement adoptée de recherche et de configuration automatisées d'UEI permettant d'appairer le décodeur à la télévision, à la barre de son ou au système audio de l'utilisateur. Rien qu'en 2022, il est estimé que QuickSet a permis aux clients de télévision payante d'UEI d'éviter plus de 4 millions d'heures de programmation. La télécommande prend également en charge le Virtual Agent d'UEI, qui fournit des capacités d'auto-assistance durant l'installation, de recherche et de dépannage, disponibles sur l'écran de la télévision ainsi que sur le dispositif mobile.

La télécommande est livrée avec l'appli ouverte My Nevo Companion pour permettre une installation et une gestion via un dispositif mobile, la personnalisation des préférences de l'utilisation, et l'optimisation de l'écoefficience.

Le nouveau SDK prêt à l'emploi d'UEI assure une intégration simple et fluide aux décodeurs Android TV.

La gamme de produits UEI Eterna est développée pour les systèmes d'exploitation Android TV et RDK. Sa commercialisation est prévue pour la fin du premier trimestre 2023.

À propos des CES Innovations Awards

Le programme CES Innovation Awards est un concours annuel qui met à l'honneur les designs et ingénieries d'exception dans 28 catégories de produits technologiques grand public. Les produits recevant la meilleure notation reçoivent la distinction "Best of Innovation". Un jury composé des meilleurs experts sectoriels, notamment de membres des médias, concepteurs et ingénieurs, évalue les candidatures sur la base de l'innovation, de l'ingénierie et de la fonctionnalité, de l'esthétique et du design.

À propos d'Universal Electronics

Universal Electronics Inc. (NASDAQ:UEIC), Universal Electronics Inc. (NASDAQ: UEIC), leader mondial des solutions de contrôle universel sans fil pour le divertissement à domicile et les appareils domestiques intelligents, conçoit, développe, fabrique, expédie et prend en charge des solutions matérielles et logicielles de contrôle et de technologie de capteurs. UEI s’associe à de nombreuses entreprises du Fortune 500, notamment Comcast, Vivint Smart Home, Samsung, LG, Sony, et Daikin pour servir les fabricants de systèmes vidéo, de télécommunications, de services de sécurité, de télévision, de maison intelligente, et de systèmes CVC. Depuis plus de 35 ans, UEI est à l’avant-garde d’innovations révolutionnaires, telles que la commande vocale et le cloud QuickSet, la plateforme leader au niveau mondial pour la configuration et le contrôle automatisés des appareils à la maison. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.uei.com

