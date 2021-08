Universal Electronics : Deutsche Telekom offre une télécommande Apple TV de Universal Electronics avec son service Apple TV 4K

Dans le cadre de son service Apple TV 4K, Deutsche Telekom, principale société de télécommunications d'Allemagne primée pour la qualité de son réseau, offre à ses clients la télécommande Apple TV 4K à commande vocale spécifiquement conçue pour les distributeurs de programmes vidéo multicanal (Multichannel Video Program Distributors, MVPD) de Universal Electronics Inc. (UEI) (NASDAQ : UEIC), le leader mondial des solutions de commande universelle sans fil pour le divertissement à domicile et la domotique intelligente.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20210819005542/fr/

Deutsche Telekom, Germany’s leading telecommunications company with award-winning network quality, is offering customers the voice-enabled Apple TV 4K remote control designed specifically for Multichannel Video Program Distributors (MVPDs) from Universal Electronics Inc., the global leader in wireless universal control solutions for home entertainment and smart home devices. (Photo: Business Wiire)

Deutsche Telekom permet aux clients de bénéficier de l'une des expériences de télévision les plus révolutionnaires sur le marché, offrant des capacités avancées de recherche et de commande vocales, avec Apple TV 4K intégré à son service MagentaTV. La télécommande a été conçue en pensant aux consommateurs et comporte une gamme impressionnante de fonctionnalités tout en s'intégrant en toute transparence aux offres télévisées de Deutsche Telekom. En appuyant sur un bouton, la télécommande permet aux utilisateurs de passer directement au guide de programmes électronique de MagentaTV et d'accéder à Siri pour la commande vocale. Elle comporte également un rétroéclairage qui facilite l'expérience de l'utilisateur.

Avec Apple TV 4K, les abonnés peuvent regarder un contenu en direct et à la demande, et utiliser l'application Apple TV pour regarder Apple TV+, acheter et louer des milliers de films et d’émissions de télévision, et découvrir le contenu d'autres services de streaming. Les clients peuvent également accéder à Apple Music, Apple Arcade et à des milliers d'autres applications, tout cela par le biais d'un dispositif de divertissement puissant conçu pour le grand écran à domicile.

« Travailler avec Deutsche Telekom pour équiper ses clients de la télécommande Apple TV a été une superbe expérience », a déclaré Steve Gutman, vice-président directeur des ventes mondiales et de la diffusion sous abonnement chez UEI. « DT est l'un des premiers fournisseurs à offrir cette télécommande et nous sommes impatients d'optimiser l'expérience de télévision pour nos consommateurs du monde entier avec notre télécommande Apple TV, l'un de nos nouveaux produits les plus intéressants. »

La télécommande Apple TV d'UEI allie la connectivité Bluetooth Low Energy (BLE) et l'Infrarouge pour offrir une commande universelle, et comporte une gamme de capacités et d'éléments de conception de pointe, notamment :

Une recherche et une commande avancées : Les clients peuvent demander à Siri de trouver un contenu et d'y accéder dans l'ensemble des applications de télévision en direct et de streaming

Les clients peuvent demander à Siri de trouver un contenu et d'y accéder dans l'ensemble des applications de télévision en direct et de streaming Des commandes optimisées pour la télévision en direct : Un guide de programmes dédié et des boutons de chaîne haut/bas permettent d'accéder facilement et instantanément aux fonctions de visionnage de télévision en direct.

: Un guide de programmes dédié et des boutons de chaîne haut/bas permettent d'accéder facilement et instantanément aux fonctions de visionnage de télévision en direct. Commande d'un système de divertissement complet : Prise en charge sans mode et commande universelle d'Apple TV, ainsi que des télévisions et des appareils audio de n'importe quelle marque ou de n'importe quel fabricant

Prise en charge sans mode et commande universelle d'Apple TV, ainsi que des télévisions et des appareils audio de n'importe quelle marque ou de n'importe quel fabricant Une communication fiable et sécurisée : Une conception intégrée avec le chipset BLE fiable et hautement intégré d'UEI, optimisé pour la commande vocale, et la puce d'authentification MFi d'Apple pour une connectivité sécurisée avec Apple TV

Une conception intégrée avec le chipset BLE fiable et hautement intégré d'UEI, optimisé pour la commande vocale, et la puce d'authentification MFi d'Apple pour une connectivité sécurisée avec Apple TV Un confort et un toucher haut de gamme : Un facteur de forme élégant et ergonomique avec des touches durcies sur des dômes métalliques assurant une confirmation tactile optimisée

Un facteur de forme élégant et ergonomique avec des touches durcies sur des dômes métalliques assurant une confirmation tactile optimisée Des touches rétroéclairées automatisées : Un accéléromètre et un capteur de lumière ambiante allument automatiquement les touches rétroéclairées dans des conditions de faible luminosité lorsque la télécommande est saisie ou déplacée.

À propos d’Universal Electronics Inc.

Fondée en 1986, la société Universal Electronics Inc. (NASDAQ : UEIC) est le chef de file mondial en matière de solutions de commande universelle sans fil pour le divertissement à domicile et pour la domotique intelligente. Nous concevons, développons, fabriquons, expédions et soutenons des solutions technologiques de commande et de capteurs et une large gamme de systèmes de commande universelle, des accessoires audio et vidéo, et des produits de sécurité et de maison connectée intelligents sans fil. Nos produits et nos solutions sont utilisées par les plus grandes marques du monde sur les marchés des services vidéo, de l'électronique grand public, de la sécurité, de la domotique, de la climatisation et de l'électroménager. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.uei.com.

Apple, Apple TV et Siri sont des marques de commerce d'Apple Inc. et ne sont pas affiliées à UEI. Toutes les autres marques commerciales mentionnées dans les présentes appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Déclaration de règle refuge

Ce communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles au sens des dispositions de règle refuge de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les termes et expressions reflétant autre chose qu’un fait historique sont destinés à identifier des déclarations prévisionnelles. Ces déclarations prévisionnelles comportent un certain nombre de risques et d’incertitudes relatifs notamment au développement, à la livraison et l’acceptation sur le marché en temps opportun des produits et technologies mentionnés dans ce communiqué ; l'achat par Deutsche Telekom et d'autres MVPD des produits identifiés dans ce communiqué dans les quantités anticipées par la direction ; la pénétration et la croissance continues de la technologie de reconnaissance vocale UEI et des autres produits et technologies grand public identifiés dans ce communiqué ; ainsi que d’autres facteurs décrits dans les documents déposés par UEI auprès de la Securities and Exchange Commission. Les résultats réels obtenus par UEI pourraient différer sensiblement d'une quelconque de ces déclarations prévisionnelles en raison de ces risques et de ces incertitudes. UEI ne s’engage aucunement à modifier ou actualiser une quelconque de ces déclarations prévisionnelles afin de refléter des événements ou des circonstances survenant après la date de ce communiqué.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210819005542/fr/