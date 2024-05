Universal Electronics Inc. fournit des solutions de contrôle universel sans fil pour les appareils de divertissement à domicile et les appareils domestiques intelligents. La société conçoit, développe, fabrique, expédie et soutient des solutions technologiques de contrôle et de détection, ainsi qu'une large gamme de systèmes de contrôle universels, d'accessoires audio-vidéo (AV), de produits de sécurité sans fil et de produits domestiques intelligents utilisés par des marques sur les marchés des services vidéo, de l'électronique grand public, de la sécurité, de la domotique, de la climatisation et de l'électroménager. La solution phare de l'entreprise, QuickSet (QuickSet), est une application logicielle qui peut être intégrée dans n'importe quelle plateforme de divertissement ou de maison intelligente ou qui peut être fournie en tant que service basé sur le cloud, via QuickSet Cloud, pour permettre la configuration, l'interopérabilité et le contrôle d'appareils universels. Son produit et sa technologie comprennent des télécommandes universelles à commande vocale, à programmation automatique, à radiofréquence (RF) bidirectionnelle et à infrarouge (IR), et plus encore.

Secteur Appareils électroniques