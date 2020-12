Universal Electronics Inc. : va fournir des télécommandes à commande vocale destinées à la nouvelle plateforme Virgin TV 360

Universal Electronics Inc. (UEI) (NASDAQ : UEIC), leader mondial en technologies de commande et de détection universelles pour la maison intelligente, a été sélectionnée pour fournir des télécommandes à commande vocale à Virgin Media pour sa nouvelle plateforme Virgin TV 360. Virgin Media offre des services de télévision, de haut débit, de téléphone fixe et mobiles à 5,6 millions de client du câble et 3,3 millions de clients mobiles au Royaume-Uni dans le cadre de Liberty Global, l’une des plus importantes sociétés mondiales de vidéo convergente, haut débit et communication, desservant 11 millions de clients dans six pays européens.

La télécommande à commande vocale RF4CE est alimentée par une technologie de puce UEI avec une configuration et une commande automatisées via la plateforme QuickSet® d’UEI. Cette solution en nuage, inégalée est conçue pour simplifier la commande de divertissement et de maison intelligente universelle, et rend la télécommande prête à installer soi-même. Son format haut de gamme est mis en relief par des clés rétroéclairées et une clé spécifique pour le réglage du profil, sur le côté de la télécommande permettant de sélectionner rapidement un profil d’utilisateur.

Cette télécommande puissante est conçue pour améliorer l’expérience client grâce à une technologie de reconnaissance vocale permettant de rechercher un contenu sur la plateforme Horizon 4 basée RDK.

Avec Virgin TV 360, Virgin Media offre à ses clients une expérience de divertissement, connectée et fluide, à domicile ou à l’extérieur. Parmi ses fonctionnalités, citons un service à commande vocale, pleinement intégré, avec des menus simples offrant aux clients une navigation rapide et un accès facile à leurs applications et à leurs chaînes favorites.

« Virgin TV 360 est notre offre télévisuelle la plus avancée et la plus orientée client à ce jour. Avec de superbes nouvelles fonctionnalités telles que la recherche et la commande vocales via notre toute nouvelle télécommande, une interface utilisateur élégante et des profils personnels, l’expérience client est au cœur de la conception de Virgin TV 360 », a déclaré Annie Brooks, directrice exécutive des Produits, chez Virgin Media.

« Travailler sur ce projet avec Virgin Media, et intégrer une commande vocale intuitive à sa nouvelle plateforme passionnante afin d’optimiser l’expérience client, est une expérience vraiment stimulante », a ajouté Menno Koopmans, vice-président directeur, chargé du Marketing et des ventes mondiales.

UEI est à l’avant-garde du développement des technologies de divertissement et de contrôle, pour la maison intelligente, depuis plus de trois décennies. UEI a été le premier à introduire le contrôle vocal et des fonctionnalités avancées telles que la configuration automatisée et le contrôle universel des appareils connectés via sa plateforme QuickSet. Depuis 2015, UEI a livré plus de 100 millions de ses télécommandes à commande vocale à des clients du monde entier.

À propos d’Universal Electronics Inc.

Fondée en 1986, Universal Electronics Inc. (NASDAQ : UEIC) est le chef de file mondial en matière de télécommandes universelles et de technologies de détection pour la maison connectée. La société conçoit, développe, fabrique et expédie plus de 500 produits innovants utilisés par les plus grandes marques mondiales présentes sur les marchés de l’électronique grand public, des plateformes d’abonnement, de la sécurité, de la domotique, de l’hôtellerie et de la climatisation. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.uei.com.

Toutes les marques commerciales mentionnées aux présentes appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

QuickSet est une marque commerciale d’Universal Electronics Inc.

Déclaration de règle refuge

Ce communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles formulées conformément aux dispositions de règle refuge de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les termes et expressions reflétant autre chose qu’un fait historique sont destinés à identifier des déclarations prévisionnelles. Ces déclarations prévisionnelles impliquent un certain nombre de risques et d’incertitudes, relatifs notamment au développement, à la livraison et l’acceptation sur le marché, en temps opportun, des produits et technologies mentionnés dans ce communiqué, en particulier la télécommande vocale RF4CE, et la puce exclusive et les technologies QuickSet d’UEI ; la pénétration et la croissance continues de la plateforme Horizon 4 basée RDK de Liberty Global et la plateforme Virgin 360 TV ; ainsi que d’autres facteurs décrits dans les documents déposés par la société auprès de la Securities and Exchange Commission. Les résultats réels obtenus par la Société peuvent différer sensiblement de toute déclaration prévisionnelle en raison de ces risques et incertitudes. La Société ne s’engage aucunement à modifier ou actualiser des déclarations prévisionnelles afin de refléter des événements ou des circonstances survenant après la date de ce communiqué.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

