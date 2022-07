Universal Electronics lance de nouvelles télécommandes vocales pour la plateforme RDK à l'occasion du RDK Tech Summit

Universal Electronics Inc. (UEI) (NASDAQ : UEIC), leader mondial en technologie de contrôle universel pour le divertissement et la maison intelligente, a annoncé la sortie de deux nouvelles télécommandes vocales destinées à la plateforme RDK à l’occasion du RDK Tech Summit 2022. RDK, l'une des principales plateformes de haut débit et de télévision payante destinées au secteur des réseaux câblés, bénéficie du soutien de centaines d’entreprises partenaires et est déployée par plus de 30 opérateurs.

Universal Electronics to Launch New Voice Remotes for RDK Platform at RDK Tech Summit (Photo: Business Wire)

À ce jour, UEI a expédié plus de 75 millions de télécommandes RDK à des opérateurs de premier plan à travers le monde, ce qui fait d’UEI un leader sur le marché des solutions de contrôle RDK.

En 2017, la National Academy of Television Arts & Sciences a décerné à UEI un prix Technology & Engineering Emmy® pour sa contribution à la « navigation vocale contextuelle permettant de découvrir et d’interagir avec les contenus télévisés », reconnaissant le rôle d’innovateur d’UEI dans le développement de la plateforme RDK.

Avec le lancement de deux nouvelles télécommandes, UEI renforce sa présence afin de permettre aux opérateurs de la communauté RDK d’étendre facilement leurs offres grâce aux fonctionnalités attendues par les clients dans le domaine des services de télévision payante, telles que le contrôle vocal et la commande universelle des téléviseurs quelle que soit la marque.

UEI travaille en étroite collaboration avec la communauté RDK pour intégrer le contrôle vocal et universel dans le cadre du RDK Accelerator Program – une initiative lancée par la communauté RDK afin de permettre aux opérateurs d’adopter plus facilement la plateforme RDK et de lancer des produits. Les nouvelles télécommandes RDK d’UEI répondent au même objectif : dans la mesure où les télécommandes sont pré-intégrées, les opérateurs peuvent en choisir une, assurés qu’elle fonctionnera avec n’importe quel décodeur numérique RDK Accelerator, ce qui leur évite une intégration fastidieuse tout en garantissant des délais de commercialisation rapides.

Steve Gutman, vice-président principal des ventes mondiales pour les fournisseurs de services vidéo chez UEI, a déclaré : « Nous sommes impatients d’aider les clients du monde entier présents sur la plateforme RDK à intégrer des fonctionnalités pratiques avancées, telles que le contrôle vocal et la configuration automatisée de leur téléviseurs et appareils audio, notamment les barres de son et les récepteurs AV. »

Les deux nouvelles télécommandes pour la plateforme RDK lancées par UEI lors du RDK Summit sont baptisées « UEI Tatlow » et « UEI Logan. » « UEI Tatlow » est une télécommande vocale haute performance équipée d’un clavier haut de gamme et d’un rétroéclairage complet en option qui facilite son utilisation dans l’obscurité. « UEI Logan » est une télécommande vocale haut de gamme d'une apparence et d'une ergonomie uniques, y compris un clavier monocoque facile à nettoyer.

Les deux télécommandes sont conçues pour contrôler des contenus en direct, enregistrés ou de TV à la demande, ainsi que des vidéos en streaming, et sont équipées en option de QuickSet, une expérience de configuration et de contrôle automatisés unique au monde pour le divertissement à domicile et les appareils domestiques intelligents.

À propos d’Universal Electronics Inc.

Universal Electronics Inc. (NASDAQ : UEIC), leader mondial des solutions de contrôle universel sans fil pour le divertissement à domicile et les appareils domestiques intelligents, conçoit, développe, fabrique, expédie et prend en charge des solutions matérielles et logicielles de contrôle et de technologie de capteurs. UEI s’associe à de nombreux clients du Fortune 500, notamment Comcast, Vivint Smart Home, Samsung, LG, Sony et Daikin pour servir les fabricants de systèmes vidéo, de télécommunications, de services de sécurité, de télévision, de maison intelligente, et de systèmes CVC. Depuis plus de 35 ans, UEI est à l’avant-garde d’innovations révolutionnaires, telles que la commande vocale et le cloud QuickSet, la plateforme leader au niveau mondial pour la configuration et le contrôle automatisés des appareils à la maison. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.uei.com

À propos de RDK Management :

RDK Management est un consortium en open source qui gère RDK pour la communauté mondiale. RDK est une plateforme logicielle en open source destinée à la maison connectée, qui standardise les fonctions clés utilisées dans les appareils haut débit, vidéo et IdO. Elle permet aux opérateurs de gérer leurs appareils, de contrôler leurs modèles d'affaires, et de personnaliser leurs applications, IU et analyses de données afin d’améliorer l’expérience client et de générer des résultats commerciaux. La communauté RDK comprend plus de 500 entreprises, parmi lesquelles : des fabricants de CPE, des fournisseurs de SoC, des développeurs de logiciels, des intégrateurs de systèmes et des fournisseurs de services. Pour en savoir plus sur les outils, formations et événements de RDK Management, consultez : www.rdkcentral.com.

