Universal Entertainment Corp est une société basée au Japon qui se consacre principalement au développement, à la fabrication et à la vente de machines de jeu, ainsi qu'à l'activité de station intégrée (IR) et de contenu médiatique. La société opère à travers deux secteurs d'activité. Le secteur des machines de jeu est impliqué dans la recherche, le développement, la fabrication et la vente de pachislots, de pachinko et d'équipements périphériques. L'activité IR exploite des casinos, des hôtels, des restaurants, des commerces de détail et de location, des divertissements et des projets immobiliers aux Philippines. La société est également impliquée dans le secteur des contenus médiatiques.