Universal Ibogaine Inc. est une société canadienne spécialisée dans les sciences de la vie. La société se concentre sur le développement d'un réseau de cliniques de traitement de la toxicomanie et entreprend un essai clinique planifié pour la recherche sur l'utilisation de l'ibogaïne pour le traitement de la toxicomanie. L'ibogaïne est une molécule naturelle dérivée de l'écorce de la racine de l'iboga et d'autres plantes. L'ibogaïne est un composé neuroactif qui semble ramener le cerveau des toxicomanes à un état antérieur à la dépendance. L'ibogaïne a démontré son efficacité dans le traitement des troubles liés à la consommation d'opioïdes et semble éliminer les symptômes douloureux du sevrage des opioïdes, tout en offrant une période de plusieurs mois pendant laquelle les personnes ne ressentent pas le besoin de consommer de la drogue. L'ibogaïne cible de multiples sites récepteurs dans le cerveau lorsqu'elle gère les circuits de la dopamine et de la sérotonine et stimule la croissance de nouvelles cellules cérébrales.

Secteur Installations et services en soins de santé