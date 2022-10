L'assureur Universal estime à près d'un milliard de dollars les pertes dues à l'ouragan Ian

"À ce jour, nous avons reçu environ 18 000 demandes d'indemnisation, soit à peu près la moitié du nombre de demandes d'indemnisation liées à l'ouragan Irma reçues à ce stade", a déclaré la société dans un communiqué.

Les actions de l'assureur dommages étaient en hausse de près de 2 % dans les échanges prolongés après avoir déclaré que la perte était bien inférieure à sa couverture globale de réassurance de 3 milliards de dollars.

Selon la société américaine de données immobilières et d'analyse CoreLogic, les assureurs se préparent à ce qui pourrait être la tempête de Floride la plus coûteuse depuis l'ouragan Andrew en 1992, avec un impact estimé entre 28 et 47 milliards de dollars.

"L'ouragan Ian changera à jamais l'industrie immobilière et l'infrastructure des villes. Les assureurs feront faillite, les propriétaires seront contraints à la délinquance et l'assurance deviendra moins accessible dans des régions comme la Floride", a déclaré Tom Larsen, vice-président associé, Hazard & Risk Management, CoreLogic.

Selon la société de modélisation des risques Verisk, les assureurs pourraient subir une perte allant jusqu'à 57 milliards de dollars en raison des pertes dues au vent, aux ondes de tempête et aux inondations intérieures résultant des atterrissages de Ian.

En date du 2 octobre, au moins 85 décès liés à la tempête ont été confirmés depuis que Ian s'est écrasé sur la côte du Golfe de Floride avec une force catastrophique à la fin du mois de septembre, tandis que les habitants de la Floride et des Carolines doivent faire face à un redressement qui devrait coûter des dizaines de milliards de dollars.