Universal Insurance Holdings, Inc. est une société holding qui propose des assurances dommages et des services d'assurance à valeur ajoutée. Elle développe, commercialise et souscrit des produits d'assurance pour les consommateurs dans les branches d'activité des particuliers et d'autres services liés à l'assurance pour ses entités d'assurance, y compris la gestion des risques, la gestion des sinistres et la distribution. Ses principales entités d'assurance sont Universal Property & Casualty Insurance Company (UPCIC) et American Platinum Property and Casualty Insurance Company. UPCIC distribue des polices par l'intermédiaire de ses agences indépendantes et propose divers types d'assurances résidentielles personnelles, telles que l'assurance habitation, l'assurance locataire, l'assurance copropriété et l'assurance habitation/incendie. Elle propose également des lignes alliées, une couverture pour d'autres structures, ainsi que des garanties de biens personnels, de responsabilité civile et d'articles personnels. Par l'intermédiaire de sa filiale Evolution Risk Advisors, Inc. elle donne des conseils sur les questions actuarielles et administre le règlement des sinistres.