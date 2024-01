Universal Logistics Holdings, Inc. est une société holding. La société possède des filiales engagées dans la fourniture d'une variété de solutions de transport et de logistique personnalisées. Les opérations regroupées dans le secteur de la logistique contractuelle fournissent des services de transport à valeur ajoutée et/ou spécialisés pour soutenir la logistique interne des fabricants d'équipement d'origine (OEM) et des détaillants sur une base contractuelle. Le secteur Intermodal est associé aux déplacements locaux et régionaux coordonnés principalement par les terminaux gérés par la société et utilisant un panorama de propriétaires-exploitants, d'équipements de la société et de fournisseurs de capacité tiers. Les opérations regroupées dans le secteur du camionnage sont associées à des expéditions de fret individuelles coordonnées principalement par ses agents qui utilisent un panorama de propriétaires-exploitants, d'équipements de la société et de transporteurs courtiers. Le secteur du courtage géré par la société assure l'enlèvement et la livraison d'expéditions de fret individuelles par l'intermédiaire de transporteurs courtiers, coordonnés par les opérations gérées par la société.

Secteur Frêt au sol et logistique