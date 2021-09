UMG : initiation de couverture à 'neutre' chez UBS

UBS initie une couverture sur UMG (Universal Music Group) avec un conseil 'neutre' et un objectif de cours fixé à 25 euros, soit une valorisation des fonds propres estimée à 45 milliards d'euros, au lendemain de l'introduction en Bourse du groupe d'édition musicale.



Le broker voit dans UMG 'un actif unique acyclique, à faible risque et à forte croissance' ainsi qu'une 'valeur à grande capitalisation de base pour les investisseurs', mais il considère que son prix est aujourd'hui équitable.



