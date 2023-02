"Ant-Man et la Guêpe: Quantumania" en tête du box-office nord-américain

LOS ANGELES (awp/afp) - La production Disney "Ant-Man et la Guêpe: Quantumania" a affolé le box-office aux Etats-Unis et au Canada, en engrangeant 118 millions de dollars, selon les chiffres provisoires dimanche du cabinet spécialisé Exhibitor Relations.

Le troisième volet de la saga Marvel a dépassé les attentes et devrait générer parmi les plus importantes recettes jamais enregistrées à ces dates aux Etats-Unis.

"C'est un excellent lancement selon des codes sensationnels bien propres à (l'univers) Marvel", a déclaré David A. Gross de Franchise Entertainment Research, malgré des critiques et des scores d'audiences "anormalement faibles", a-t-il poursuivi.

Avec l'acteur Paul Rudd dans le rôle de l'homme-fourmi et l'actrice Evangeline Lilly à ses côtés, le film de super-héros a écrasé la concurrence.

"Avatar 2: la voie de l'eau" se place en deuxième position avec 7,5 millions de dollars de recettes -même si le film de 20th Century a maintenant engrangé (à l'échelle mondiale) un total de 2,24 milliards de dollars.

"Le Chat Potté 2: la dernière quête", un film pour enfants tiré de l'univers de la saga "Shrek", arrive troisième cette semaine avec 7,4 millions de dollars, neuf semaines après sa sortie.

En quatrième position, on retrouve le dernier opus du film de danse "Magic Mike", réalisé par Steven Soderbergh, avec 5,8 millions dollars de recettes. L'acteur Channing Tatum y incarne un strip-teaseur à la retraite au grand coeur.

Le thriller "Knock at the Cabin" des studios Universal arrive cinquième et engrange 4,6 millions de dollars.

Voici le reste du top 10:

6. "80 for Brady" (4,3 millions de dollars)

7. "Titanic" (2,7 millions de dollars)

8. "Marlowe"(2,2 millions de dollars)

9. "Missing" (2,0 millions de dollars)

10. "A Man Called Otto" (1,9 million de dollars)

bbk-kar/cjc