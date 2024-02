Universal Music Group N.V. est le leader mondial du divertissement musical. Le groupe détient et exploite un large éventail de sociétés spécialisées dans la musique enregistrée, l'édition musicale, le merchandising et le contenu audiovisuel. Universal Music Group N.V. identifie et forme des artistes et des auteurs-compositeurs, et produit, distribue et promeut les plus grands succès musicaux de la planète. Le CA par activité se ventile entre enregistrement de musique (76,6%), édition musicale (17,4%) et autres (6%). La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (49,9%), Royaume Uni (9,1%), Japon (6,8%), Allemagne (4,8%), France (3,9%) et autres (25,5%).

Secteur Production de spectacles