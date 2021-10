UMG : JPMorgan débute le suivi à Achat

JPMorgan a entamé le suivi d'UMG à Achat avec un objectif de cours de 28 euros. Le bureau d'études considère qu'UMG est un actif extraordinaire à posséder absolument. " Après une décennie de perturbations et de déclin, le streaming et les abonnements ont transformé l'expérience de l'utilisateur, la monétisation de la musique, les marges et la qualité des revenus, alors que la musique passe du physique au numérique, des ventes unitaires ponctuelles à des revenus largement basés sur l'abonnement et partagés sur la base de l'écoute ", explique le broker.



Il ajoute que musique est différente de toutes les autres formes de contenu en ce sens que nous écoutons les mêmes chansons encore et encore, et la meilleure des chansons pour le reste de notre vie. Le catalogue d'UMG lui assure un flux de rentes à croissance rapide avec une de nombreuses années de visibilité.



Selon l'analyste, la musique est un élément clé de l'expérience des médias sociaux, des jeux, de la santé et de la forme physique, et UMG exploite actuellement de nouvelles opportunités de licences à forte marge. La musique est également très stratégique pour la technologie, car elle peut susciter un engagement qui peut être utilisé pour soutenir un écosystème ou un multivers plus large.



JPMorgan prévoit une décennie de croissance organique élevée à un chiffre et une augmentation de la marge d'Ebitda de 20 % à 27 %.



Dans un scénario optimiste, l'analyste valorise UMG plus de 100 milliards d'euros contre 53 pour son objectif de cours actuel.